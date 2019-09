Inter, Zhang lavora al nuovo sponsor: pioggia di milioni

INTER EVERGRANDE / Oltre 'San Siro', l'Inter potrebbe dire addio ad un altro grande simbolo come l'ormai storico sponsor tecnico Pirelli, vincolato ai nerazzurri da un contratto in vigore fino al 2021 che garantisce 13 milioni di euro all'anno, diventati 19 con la qualificazione alla Champions League.

La proprietà nerazzurra punta almeno a raddoppiare tale cifra per avvicinarsi sempre più ai top club europei ed in questo senso non andrebbe sottovalutata la presenza a Milano di Xu Jiayin, fondatore e presidente di Evergrande Group già partner di Suning in Cina e che ora vorrebbe espandersi in Europa. Xu Jiayin ha vissuto questi giorni a stretto contatto con Jindong Zhang, patron di Suning, e ha assistito anche alla partita di ieri sera contro la Slavia Praga. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', potrebbero dunque esserci dietro possibili accordi importanti in ottica Inter, che potrebbero inoltre riguardare anche lo stadio.