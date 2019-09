Lazio, Inzaghi furioso: squadra a rapporto

LAZIO INZAGHI / La sconfitta contro la Spal ha lasciato il segno in casa Lazio. Il tecnico Simone Inzaghi, più di tutti, ha accusato il colpo. E ieri, a Formello, prima dell'allenamento, ha tenuto lungamente a rapporto la squadra, come riferisce il 'Corriere dello Sport'.

Uno sfogo duro quello dell'allenatore, che si è sentito tradito dalla sua squadra, dopo averci messo sempre la faccia e difeso tutti. Adesso si cambia registro: Inzaghi è deciso ad andare dritto per la sua strada, senza motivare ulteriormente le sue scelte e responsabilizzando maggiormente tutti, per un salto di qualità che ancora non è avvenuto, come testimonia la rimonta subita a Ferrara. Sul banco degli imputati, in particolare, i subentrati