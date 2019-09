Milan, Paquetà e Giampaolo a confronto

MILAN GIAMPAOLO PAQUETA' / Giornata particolare ieri in casa Milan, con il tecnico Giampaolo che prima dell'allenamento ha avuto un confronto con Paquetà. Nella gara con il Verona, bocciatura netta per il brasiliano, uscito dopo 45 minuti. L'allenatore aveva quindi invitato il giocatore, parlando con la stampa, a essere 'meno brasiliano'.

Il giocatore aveva replicato con un post su Instagram, in cui si dichiarava 'orgoglioso di essere brasiliano'. Come riporta 'Tuttosport', Giampaolo ha preso da parte il centrocampista e gli ha spiegato che la sua critica riguardava aspetti tecnici del gioco e non certo la nazionalità. Paquetà ha poi discusso con il dte il ds, i quali hanno deciso che non c'era bisogno di provvedimenti ulteriori: niente multa per il giocatore.