Juventus, nuove conferme su Matic: pronto il colpo a zero

JUVENTUS MATIC INTER MILAN / È già partita la caccia al grande colpo a parametro zero per il 2020 e la Juventus come ormai ogni anno è in prima fila sui nomi pesanti che da febbraio potranno firmare con un nuovo club da raggiungere in estate senza alcun esborso per il cartellino. Tra questi, spicca sicuramente l'esperto Nemanja Matic, 31enne serbo del Manchester United che non sta vivendo un momento esaltante sotto la guida di Ole Gunnar Solskjaer, anzi. In Inghilterra sottolineano i rapporti tesi tra l'allenatore ed il centrocampista, tornato in campo da titolare nell'ultima giornata di Premier contro il Leicester e poi sostituito.

Per Solskjaer il giovane McTominay è sempre più avanti nelle gerarchie ed a queste condizioni il rinnovo di Matic è ormai di fatto congelato e complicato. Anche perché all'ex Chelsea non mancano di certo le offerte da altri top club.

È soprattutto in Italia infatti che Matic attira estimatori e scatena una vera e propria asta interna. Su tutte, secondo il britannico 'The Sun', ci sarebbe in particolare la Juventus che vede allontanarsi sempre di più il sogno del ritorno di Paul Pogba e vira quindi con decisione sul compagno di squadra, ma attenzione anche ad Inter e Milan che sarebbero rivali accreditate e credibili. L'ultima insidia di spessore per i club del nostro campionato, però, si chiama BorussiaDortmund: il club tedesco si sta inserendo nella corsa e fa sul serio.