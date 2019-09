NAPOLI LIVERPOOL KLOPP / Jurgen Klopp esce ancora una volta sconfitto dal 'San Paolo' di Napoli. Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Liverpool ha esaltato la squadra di Ancelotti, indicandola addirittura tra le favorite per la vittoria della Champions League: "Questo Napoli può vincere la Champions. Ha un piano di gioco importante e calciatori importanti. Non bisogna essere i migliori per vincere questa competizione, ma i più forti in determinati momenti. Come capitato a noi nella passata stagione".

Sul match: "Abbiamo giocato molto meglio rispetto all'anno scorso. Abbiamo avuto diversi momenti positivi e abbiamo controllato la partita per lunghi tratti. Le due squadre hanno dimostrato tanto rispetto e hanno giocato in modo compatto. Entrambe hanno difeso bene e abbiamo dovuto lavorare tanto. Nella ripresa c'è stata un po' più di frenesia, poi il gol dell'1-0 ha cambiato la partita. Non abbiamo fornito una cattiva prestazione, anche se dobbiamo essere sempre molto critici nell'analisi. Rigore? Io penso sia impossibile fischiarlo quando il giocatore avversario salta prima ancora del contatto. Non c'è rigore, ma non possiamo cambiare le cose".