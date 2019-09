Calciomercato, Flamengo-Guarin: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO GUARIN FLAMENGO / Non è ancora fatta, ma Fredy Guarin ha messo in cima alla propria lista di preferenze il Flamengo.

Corteggiato anche dalla, il centrocampista colombiano ha accolto con favore l'offerta del club carioca che, secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it è su base annuale. L'ex Inter è attratto dal fascino di uno dei maggiori club del Sudamerica e dalla possibilità di giocare nella squadra di uno dei suoi più grandi idoli:. Il giocatore sarebbe molto felice di vestire la maglia rubronegra e ha già scelto questa opzione come la migliore ma, come detto, l'affare non è ancora chiuso.