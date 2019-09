NAPOLI LIVERPOOL STAMPA INGLESE / Il Napoli è uscito vincitore per 2-0 dalla sfida di Champions League del San Paolo contro il Liverpool di Klopp.

La sconfitta dei campioni europei in carica ha fatto il giro d'Europa e sta tenendo banco soprattutto in Inghilterra. "Deja vu! Per la seconda stagione consecutiva il Liverpool si arrende in ritardo", il titolo del 'Mirror' a cui fa eco quello del 'Daily Mail': "Il Liverpool avvia la difesa della Champions League con la sonfitta a Napoli". il 'Sun' invece titola: "mettono fine all'imbattibilità dei Reds mentresbaglia". Infine l''Express': "Come è successo: Mertens e Llorente scuotono i Reds".

