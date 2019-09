NAPOLI LIVERPOOL ANCELOTTI / Napoli da sogno nell'esordio in Champions League. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Carlo Ancelotti ha commentato così la vittoria contro i campioni d'Europa del Liverpool: "Loro pressano molto bene, ma sullo 0-0 abbiamo retto e siamo stati bravi a sfruttare le occasioni. Questa è la vittoria di una squadra che vuole crescere, che ci crede e ha grande qualità. Llorente ci ha dato una mano quando non si poteva più giocare in profondita, qualche volta mettere una palla lunga non è una bestemmia.

In estate sono arrivati giocatori importanti e con caratteristiche che anno scorso non avevamo".

L'allenatore azzurro ha poi proseguito: "La partita l'ho impostata per giocare molto sulla profondità. Non abbiamo creato molte opportunità ma c'è stato il sacrificio e la volontà di tutti, ci siamo adattati molto bene alla partita. Il secondo gol di Llorente? L'idea era quella di pressare alti quando c'era la possibilità e siamo riusciti ad approfittarne. Mi è piaciuta la partita sporca del Napoli. La stessa intensità in Serie A? Non è facile. Ci vuole anche l'avversario che non si risparmia, loro ti fanno fare una fatica tremenda. Ma i quattro difensori sono stati formidabili". Infine, sul siparietto finale con Klopp ha scherzato: "Gli ho detto di stare tranquillo che se perde qui tanto vince la Champions. L'ho rasserenato".