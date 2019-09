PAGELLE E TABELLINO BORUSSIA-BARCELLONA: Reus sciupa, ter Stegen top

PAGELLE E TABELLINO BORUSSIA DORTMUND BARCELLONA / Finisce 0-0 la partita fra tedeschi e spagnoli nel loro primo appuntamento nella nuova edizione della Champions League. Le emozioni, tuttavia centellinate, non sono mancate. Di Reus le occasioni più nitide, fra cui il rigore neutralizato da ter Stegen. Il portiere del Barcellona è anche il migliore in campo, con almeno tre parate decisive.

BORUSSIA DORTMUND

Burki 6,5 - Una buona respinta in corner sul tiro ravvicinato ma da posizione angolata di Suarez.

Hakimi 6 - Partita ordinata la sua. Mantiene la posizione.

Akanji 5,5 - Suarez lo mette in difficoltà quando lo punta, ma per sua fortuna l'uruguayano si vede poco.

Hummels 6,5 - Perfetto in fase difensiva, dove nessuno riesce mai a superarlo degli attaccanti ospiti. Nell'uno contro uno è un muro, ma quando si spinge in avanti sui calci piazzati potrebbe fare meglio.

Guerreiro 6 - Non disdegna qualche cavalcata sulla sua fascia di competenza, anche se a volte insiste un po' troppo.

Witsel 6 - Metronomo sobrio ed equilibrato. Dà una mano anche in fase di non possesso schiacciandosi a ridosso della retroguardia.

Delaney 6 - Gioca bene in interdizione e non appena ha l'occasione prova anche a inserirsi senza palla. Buona quantità.

Sancho 6,5 - La sua sterzata in area blaugrana procura il rigore sbagliato poi da Reus. Ma ogni sua giocata mette in affanno i marcatori ospiti.

Reus 5 - Buoni i movimenti, ma troppe occasioni sprecate. Su tutte il calcio di rigore neutralizzato da ter Stegen, ma anche la ghiotta occasione capitata al 25'. E' quello che tira di più in porta dei padroni di casa, ma senza trovare mai la gloria.

Hazard T. 6,5 - Gioca a fiammate, e infatti non risulta al 100% sul piano fisico, ma quando ci mette del suo si vede. Serve a Reus un assist che taglia in due la difesa blaugrana al 25', che però il compagno sciupa. Qualche buon guizzo anche nella ripresa, fino a quando ne ha. Dal 73' Brandt 6 - Appena entrato trova una conclusione velenosissima che coglie in pieno la raversa, a ter Stegen battuto.

Alcacer 5,5 - Lì davanti prova a dare peso al reparto, ma sotto porta si vede poco o nulla. Dall'87' Larsen s.v.

All. Favre 6,5 - Il suo Borussia meriterebbe il gol per gran parte della gara. L'atteggiamento e l'intensità sono quelli giusti, e anche in difesa sa soffrire senza andare in confusione. La vittoria è negata solo dalla grande prestazione di ter Stegen.

BARCELLONA

ter Stegen 8 - Il migliore in campo, e questo la dice tutta sulla gara del Barcellona. Neutralizza un calcio di rigore di Reus (che però sarebbe da ripetere), poi ipnotizza altre due volte lo stesso giocatore tedesco evitando la capitolazione.

Semedo 5 - Quando viene puntato va in grosse difficoltà.

Lo sa Sancho, che in area riceve il suo pestone dopo una sterzata che lo manda fuori giri.

Piqué 6 - La sua esperienza è fondamentale per la retroguardia blaugrana. Anche se la serata non è facile neanche per lui.

Lenglet 6 - Affanna un po' ma non si fa sopraffare dalal pressione dei padroni di casa. Graziato nel finale dall'arbitro, avrebbe meritato un giallo.

Jordi Alba 6 - Non spinge moltissimo, ma non corre neanche rischi. Costretto a lasciare il campo a 5' dall'intervallo a causa di una noia muscolare. Dal 40' Sergi Roberto 5,5 - Entra in campo per sostituire Jordi Alba, ma si dimostra timido in fase di spinta.

Arthur 6 - Qualche buona giocata, poi compitino e tanti ripieghi.

Busquets 5,5 - Agisce sottotono, nell'ombra. Ma la palla non gira con velocità. Dal 60' Rakitic 6 -

de Jong 6 - Dall'uscita di Busquets prende lui in mano le redini della regia. In una gara fra alti e bassi comunque.

Fati 5,5 - Buono qualche spunto da cui tende ad accentrarsi. Ma guadagna al massimo qualche calcio piazzato. Dal 60' Messi 6 - Gioca a mezzo servizio e si vede, ma quando prende palla è sempre ansia per la retroguardia giallonera. All'ultimo secondo viene murato da Hummels, ma di meglio proprio non avrebbe potto fare.

Suarez 6 - L'azione che porta all'unica parata vera di Burki è merito di un suo spunto sensazionale. Ma resta solo quello della sua partita. Troppo poco.

Griezmann 5 - Si vede poco, e gira troppo a largo dalla porta per incidere.

All. Valverde 5,5 - Il suo Barca se la gioca davvero solo nel finale, complice anche la stanchezza degli avversari. Ma prima viene messo sotto dalla maggiore vivacità dei tedeschi.

Arbitro: Hategan 5,5 - Il rigore giustamente assegnato era da ripetere perchè ter Stegen si muove verso il pallone prima della batta di Reus. Per il resto dirige bene, anche se manca un giallo a Lenglet nel finale.

TABELLINO

Borussia Dortmund-Barcellona 0-0

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Burki; Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Delaney; Sancho, Reus, Hazard T. (dal 73' Brandt); Alcacer (dall'87' Larsen). A disp.: Zagadou, Gotze, Dahoud, Weigl, Hupe. All.: Favre.

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jori Alba (dal 40' Sergi Roberto); Arthur, Busquets (dal 60' Rakitic), de Jong; Fati (dal 60' Messi), Suarez, Griezmann. A disp.: Todibo, Perez, Vidal, Neto. All.: Valverde.

Arbitro: Ovidiu Hategan (ROM)

Marcatori:

Ammoniti: 15' Delaney (Bo), 47' Hazard T. (Bo), 50' Piqué (Ba), 55' Semedo (Ba), 70' Rakitic (Ba)

Espulsi: