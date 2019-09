CALCIOMERCATO SERIE A GUARIN FLAMENGO / Ipotesi Flamengo per Fredy Guarin. Come riportato da 'Globo Esporte', il club brasiliano starebbe trattando il centrocampista ex Inter, attualmente svincolato dopo l'esperienza in Cina allo Shanghai Shenhua. Il colombiano avrà tempo fino al 29 settembre per dare una risposta ai rossoneri ed essere così iscritto nella lista per la Copa Libertadores.

Come anticipato da Calciomercato.it, oltre ad Atalanta e Parma, in estate anche il Genoa ha chiesto informazioni per Guarin. Il 33enne si allontana dunque da un eventuale ritorno in Serie A.