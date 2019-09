CALCIOMERCATO TOTTENHAM LLORIS MLS / Il futuro di Hugo Lloris sarà lontano dal Tottenham. Ad ammetterlo è stato lo stesso estremo difensore francese nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di 'France Football', in cui ha parlato anche di quello che sarà il suo destino: "Bisogna saper dire basta al momento giusto.

Non sono contrario nello sperimentare situazioni nuove, ad esempio negli Stati Uniti. Non lo so, ho sempre avuto problemi a guardare a medio termine. Penso più al presente. Nel calcio le cose stanno cambiando in fretta. Oggi siamo qui, domani altrove. Bisogna stare attenti a quello che si dice. Posso anche finire lì, vedremo".

