PAGELLE PRIMO TEMPO BORUSSIA DORTMUND BARCELLONA / Poche occasioni a Dortmund fra Borussia e Barcellona, anche se fra i piedi di Reus ne capita una ghiotta al 25'. Ter Stegen è però bravo a non farsi cogliere impreparato. Ritmi blandi con accelerazioni da entrambe le parti a tratti, in attesa di un secondo tempo in cui tutto potrebbe succedere. Valverde perde Jordi Alba per uno strappo muscolare.

BORUSSIA DORTMUND

Burki 6 -

Hakimi 6 -

Akanji 6 -

Hummels 6,5 -

Guerreiro 6 -

Witsel 6 -

Delaney 5,5 -

Sancho 5,5 -

Reus 6 -

Hazard T. 6,5 -

Alcacer 6 -

All.

Favre 6 -

BARCELLONA

ter Stegen 7 -

Semedo 6 -

Piqué 6 -

Lenglet 6 -

Jordi Alba 6 - Dal 40' Sergi Roberto 6 -

Arthur 6 -

Busquets 6 -

de Jong 6 -

Fati 5,5 -

Suarez 5,5 -

Griezmann 5,5 -

All. Valverde 6 -

Arbitro: Hategan 6 -

TABELLINO

Borussia Dortmund-Barcellona 0-0

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Burki; Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Delaney; Sancho, Reus, Hazard T.; Alcacer. A disp.: Zagadou, Gotze, Dahoud, Weigl, Larsen, Brandt, Hupe. All.: Favre.

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jori Alba (dal 40' Sergi Roberto); Arthur, Busquets, de Jong; Fati, Suarez, Griezmann. A disp.: Todibo, Perez, Rakitic, Vidal, Messi, Neto. All.: Valverde.

Arbitro: Ovidiu Hategan (ROM)

Marcatori:

Ammoniti: 15' Delaney (Bo)

Espulsi: