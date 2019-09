INTER SLAVIA PRAGA / Al termine di Inter-Slavia Praga, match valevole per il primo turno di ChampionsLeague, ha parlato D'Ambrosio: "Mancanza di personalità? Non è stato questo il problema - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - ma si poteva fare di più certamente.

Non siamo riusciti a mettere in pratica tutto quello che avevamo provato anche grazie alla bravura dell'avversario. Problema più tattico che fisico? La preparazione non è un alibi, bisognava giocare più velocemente la palla. Dobbiamo analizzare tutti gli errori fatti per non ripeterli. Derby? Ilè un'altra squadra con giocate predefinite e chiare, bisognerà essere cattivi nel pressing".