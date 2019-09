INTER SLAVIA PRAGA PAROLE CONTE / Parla a caldo Antonio Conte. Il tecnico dell'Inter è ovviamente insoddisfatto del pareggio contro lo SlaviaPraga nel primo match di Champions League: "Inter sorpresa? Il loro ritmo è stato elevato. Hanno fatto grande pressing, noi non siamo stati bravi - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - In campionato tutti ci hanno aspettato, invece, loro ci hanno aggredito. Abbiamo fatto fatica a trovare delle soluzioni, non sono soddisfatto. Il primo responsabile ovviamente sono io. Non c'è da cambiare, i ragazzi vanno lasciati tranquilli, le responsabilità me le prendo io.

Ora bisogna migliorare, serve personalità. Quando parlo di percorso di crescita è perché conosco la situazione che c'è. Non abbiamo fatto vedere nulla di quello che abbiamo provato"

CONDIZIONI FISICA - "Bisognava correre più di loro ma ci hanno battuto in tutto. Noi non abbiamo mostrato nulla della nostra idea di gioco. Voi pensate che io tocco e diventano cigni. Serve crescere tanto, ci sono tanti giocatori che devono crescere per giocare a questi livelli. Loro hanno dato il massimo. Lukaku? Non parlo dei singoli..."

GIOCO - "Noi non ci alleniamo per giocare con le palle lunghe. Io odio vedere palla lunga e pedalare, oggi l'abbiamo fatto e non era una buona idea"