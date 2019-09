INTER SLAVIA PAGELLE / L'Inter non brilla al'esordio stagionale in Champions League. Il neo-entrato Barella evita la disfatta alla squadra di Conte, opaca e senza mordente al cospetto di uno Slavia Praga impeccabile tatticamente. Lukaku non la becca quasi mai, male anche Gagliardini a centrocampo. Stanciu moto perpetuo, Olayinka fa assaporare l'impresa ai cechi prima della zampata di Barella al 3' di recupero.

INTER

Handanovic 6 - Nulla può sul tap-in di Olayinka. Solita sicurezza per il resto.

D'Ambrosio 5,5 - Il meno peggio della difesa interista. Va vicino al gol del vantaggio nel primo tempo.

De Vrij 5,5 - Salva il salvabile. Ma balla anche lui di fronte ai cechi.

Skriniar 5 - Ancora in ritardo nel memorizzare lo spartito di Conte. Non riesce a trasmettere la stessa sicurezza nella nuova difesa a tre.

Candreva 6 - Corsa e qualche buona proiezione offensiva. Costretti ad uscire per infortunio ad inizio ripresa. (49' Lazaro 5,5 - La voglia c'è, ma combina poco).

Gagliardini 4,5 - Fatica maledettamente in fase di palleggio, in ritardo anche nelle chiusure. Non sfrutta l'occasione concessagli da Conte.

Brozovic 5 - Decisamente sottotono, come contro l'Udinese. Non ha lo smalto e la necessaria fiducia dei giorni migliori (71' Barella 6,5 - Dà vivacità, evita un pesante ko con la zampata nel recupero).

Sensi 6 - Un passo indietro all'esordio in Champions. Stavolta la scintilla non si accende. Dalla sua punizione, che si stampa sulla traversa, nasce il pari di Barella.

Asamoah 5,5 - Dà il consueto apporto nella prima parte, cala vistosamente nella ripresa.

Lautaro Martinez 5,5 - Parte bene, sfiorando con un bel guizzo la rete del vantaggio. Si spegne con l'andare del match (71' Politano 5,5 - Non si accende nel finale di partita).

Lukaku 4,5 - Si vede che non è al massimo della condizione. Il suo apporto è praticamente nullo: zero conclusioni verso la porta, non dà peso al reparto d'attacco.

Allenatore: Conte 5 - Inter bocciata all'esordio europeo. Con Barcellona e Borussia nel girone, si fa subito durissima.



SLAVIA PRAGA

Kolar 6,5 - Ottimo riflesso su D'Ambrosio nel primo tempo.

Attento anche su Candreva al rientro dall'intervallo.

Ciufal 6 - Spesso terzo di difesa, si limita all'essenziale.

Kudela 6,5 - Bravo nell'anticipo: innesca un bel duello con Lautaro.

Hovorka 6,5 - Coordina le operazione nelle retrovie, attento e ruvido se necessario. Non fa respirare Lukaku.

Bonl 6,5 - Si alza costantemente sulla sinistra, sbocco prezioso per i compagni.

Soucek 6,5 - Parte largo, si stringe all'occorrenza per dar man forte in mezzo. Fa valere la sua personalità

Husbauer 7 - Metronomo dello Slavia, punto di riferimento basilare nell'economia della manovra ceca.

Traoré 6 - Fa legna i mediana, dà equilibrio ai suoi. (60' Zeleny 6 - Forze fresche e gamba)

Stanciu 7,5 - Instancabile tra centrocampo e attacco. Fa venire il mal di testa ai dirimpettai nerazzurri: l'uomo in più di Trpisovsky.

Masopoust 6,5 - Lavoro sporco ma efficace. Si sbatte per i compagni, buon lavoro di sponda (80' - Yusuf Helal s.v.)

Olayinka 7 - Veloce e intraprendente, mette in costate apprensione gente come de Vrij e Skriniar. Il gol del vantaggio è un premio alla sua prestazione. Ovazione dei tifosi cechi al momento della sostituzione (85' - Provod s.v.).

Allenatore: Trpisovsky 7 - Imbriglia l'Inter, con una prova di sostanza e carattere. Festa per metà rovinata da Barella al 3' di recupero. LO Slavia esce applaudita dai suoi tifosi e anche da una parte dei supporters nerazzurri.





Arbitro: Buquet 6



TABELLINO



Inter-Slavia Praga 1-1

64' Olayinka (S); 93' Barella



Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Candreva (49' Lazaro), Gagliardini, Brozovic (71' Barella), Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez (71' Politano), Lukaku. A disposizione: Padelli, Godin, Sanchez, Vecino. Allenatore: Conte.

Slavia Praga (4-4-2): Kolar; Ciufal, Kudela, Hovorka, Bonl; Soucek, Husbauer, Traoré, Stanciu; Masopoust (80' Yusuf Helal), Olayinka. A disposizione: Markovic, Tecl, Provod, Skoda, Frydrych. Allenatore: Trpisovsky



Arbitro: Buquet (Francia)

VAR: Letexier (Francia)

Ammoniti: Hovorka (S), Asamoah (I), Lautaro Martinez (I), Soucek (S)

Espulsi:

Note: recupero 1' e 8'