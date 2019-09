CHAMPIONS LEAGUE INTER SLAVIA PRAGA / Soltanto un pareggio per l'Inter per 1-1 a San Siro con Slavia Praga nel debutto nel girone F di Champions League. Buon avvio dell'Inter che nella prima metà del primo tempo ha tre occasioni, con de Vrij e D'Ambrosio su calcio da fermo e con un diagonale di Lautaro Martinez appena largo. Ma i cechi tengono bene il campo e i nerazzurri fanno sempre più fatica.

Inizio di ripresa con una fiammata immediata di Lautaro, stoppato miracolosamente da. Poi però esce lo Slavia, che conscalda i guantoni ad, poi, al 63', il portiere sloveno non può nulla sul tap in dida zero metri. La reazione dell'Inter non c'è ed è lo Slavia ad andare vicino al raddoppio in un paio di occasioni. Sussulto nel finale, conche dopo la traversa disu punizione trova il pari con un destro sporco al volo (92'). Strada in salita, per la squadra di