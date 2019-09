ATLETICO MADRID JUVE CONFERENZA SIMEONE / E' la vigilia di Atletico Madrid-Juventus. In conferenza stampa - dove era presente l'inviato di Calciomercato.it - è intervenuto Simeone. Prime parole sul gesto di risposta di Cristiano Ronaldo che fece tanto discutere: "Cristiano forse aveva le mie stesse sensazioni... I bianconeri sono sempre forti, competitivi, al di là degli allenatori che si alternano sulla loro panchina. Sconfitta Real Sociedad?“Ne abbiamo parlato con i calciatori, ci sono situazioni di gioco che vanno migliorate. Il ritmo è stato buono, ma certe situazioni le abbiamo gestite male. Ha preparato qualcosa per fermare Cristiano? Lui è un animale da gol, è difficile preparare qualcosa per fermarlo.

Ha tutto, e quando il pallone arriva dalle sue parti c’è sempre pericolo".

DA ALLEGRI A SARRI - "Sarri è appena arrivato, Allegri è stato lì tanti anni. Serve tempo, mi sembra logico che si dica che non sia la stessa Juve.

OBIETTIVO CHAMPIONS - "Ragiono di partita in partita, non mi occupo di questo tipo di classifiche. Il calcio è il calcio: ci sono squadre più preparate, ma il gioco può cambiare tutto. Guardate l’Ajax un anno fa o noi nel 2014. Qualsiasi rivale può metterti in difficoltà: noi stiamo cercando di migliorare, di crescere. Le parole lasciano il tempo che trovano, contano il tempo, i fatti, gli errori, l’esperienza".

GESTO - "Fui chiaro quando spiegai i motivi per cui lo feci, e quando Cristiano fece lo stesso nella gara di ritorno credo che avesse le stesse sensazioni".