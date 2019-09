ATLETICO JUVENTUS GIMENEZ / Giornata di vigilia per l'Atletico Madrid, che domani al Wanda ospiterà la Juventus per il primo turno di Champions League. In conferenza stampa - dove erano presenti gli inviati di Calciomercato.it - ha parlato Gimenez: "Voglio godermi questo momento, mi sento pronto - esordisce - La Juve? A noi motiva qualsiasi squadra, ma sappiamo quanto sarebbe importante iniziare col piede giusto in questa competizione.

GESTO CRISTIANO RONALDO - "Non ci interessa, il passato è passato e la mentalità è quella di vincere con la stessa voglia che abbiamo in qualsiasi gara e qualsiasi competizione.

Cristiano è un grandissimo giocatore, sappiamo quanto vale e dobbiamo cercare di fargli arrivare pochi palloni, dobbiamo lavorare in gruppo".

NESSUNA RIVINCITA - "E' tutto diverso. Sono cambiati giocatori, è un’altra stagione, si ricomincia da zero. Vogliamo continuare a lavorare come abbiamo sempre fatto".

JOAO FELIX - "A differenza sua arrivavo da un calcio inferiore rispetto a quello europeo, lui si sta integrando bene e può crescere ancora tantissimo. Il portoghese ha troppa pressione addosso? Si tratta di un ragazzo di 19 anni, non bisogna dimenticarlo. La pressione la condividiamo tutti, bisogna aiutarlo perché è giovanissimo e dargli i consigli giusti. Poi al resto pensa lui, che ha tanta qualità".