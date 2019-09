DIRETTA ROMA ISTANBUL BASAKSEHIR FORMAZIONI / Dopo aver conquistato la prima vittoria in campionato contro il Sassuolo, Paulo Fonseca spera di concedere il bis anche in Europa League. La sua avventura europea sulla panchina giallorossa inizierà con Roma-Istanbul Başakşehir (ore 21). Il grande assente sarà l'ex di turno Cengiz Under, ancora alle prese con l'infortunio al bicipite femorale patito in nazionale.

Reduce da uno stentato pareggio casalingo contro il Sivasspor e con appena quattro punti conquistati nelle prime quattro giornate, Okan Buruk spera in un'inversione di rotta anche in previsione del prossimo impegno di campionato contro il Besiktas. Calciomercato.it vi offre la sfida dell'Olimpico in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-BASAKSEHIR:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Jesus, Kolarov; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko. All.: Fonseca

Basaksehir (4-3-3): Gunok; Caicara, Ponck, Tekdemir, Clichy; Aleksic, Topal, Kahveci; Visca, Gulbrandsen, Arda Turan. All.: Buruk

CLASSIFICA GRUPPO J: Borussia Moenchegladbach, Istanbul Basaksehir, Roma, Wolfsberger 0