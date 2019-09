SARRI CONTE INTER JUVENTUS / Nel corso della conferenza stampa pre-gara di Atletico Madrid-Juventus, il tecnico bianconero ha risposto anche ad una domanda legata ad Antonio Conte e alle parole del tecnico dell'Inter dopo la sfida contro l'Udinese. "Qualcuno deve stare calmo" ha detto Conte.

Sarri ha replicato: "Non ho pensato nulla su quanto detto da Conte perché non ho sentito nulla. Volevo festeggiare il compleanno di mia moglie in pace. Non penso nulla. Penso che a Conte sia stato riferito qualcosa di errato, il mio commento riguardava noi, la differenza delle nostre prestazioni vista nella gara contro ile in quella contro la. Mi sono riferito a gare nostre, se Antonio ha risposto è perché gli è stato riferito qualcosa di sbagliato".