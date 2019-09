DIRETTA Europa League, Borussia Moenchegladbach-Wolfsberger: le formazioni ufficiali - LIVE

DIRETTA BORUSSIA MOENCHEGLADBACH WOLFSBERG / E' tutto pronto per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. Nel girone J, quello della Roma, c'è grande curiosità per una debuttante assoluta della competizione. Alle 21 è in programma il fischio d'inizio di Borussia Moenchegladbach-Wolfsberger. Un battesimo abbastanza complicato, dunque, per la squadra austriaca che nella seconda giornata ospiterà proprio i giallorossi a Graz.

Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali:

Borussia Moenchengladbach (4-4-2): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Zakaria, Neuhaus, Kramer, Benes; Thuram, Plea.

All: Rose.

Wolfsberger (4-3-1-2): Kofler; Novakm Solbauer, Rnic, Schmitz; Leitgeb, Schmid, Ritzmaier; Liendl; Weissman, Niangbo.

All: Struber

CLASSIFICA GIRONE J: Borussia Moenchegladbach, Istanbul Başakşehir, Roma e Wolfsberger 0