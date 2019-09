INTER SLAVIA PAGELLE / L'Inter non va oltre lo 0-0 nei primi 45' di gioco contro lo Slavia Praga. Gara finora complicata per gli uomini di Conte, ben arginati da uno Slavia solido e compatto in campo. Occasioni per Lautaro Martinez e D'Ambrosio, in ombra Lukaku, rimandato Gagliardini in mediana.

e Husbauer i migliori nelle fila ceche.

Inter-Slavia Praga 0-0 (parziale al 45')

Inter (3-5-2): Handanovic 6; D'Ambrosio 6, de Vrij 5,5, Skriniar 5,5; Candreva 6, Gagliardini 5, Brozovic 5,5, Sensi 6, Asamoah 6; Lautaro Martinez 6, Lukaku 5,5. A disposizione: Padelli, Godin, Sanchez, Vecino, Politano, Lazaro, Barella. Allenatore: Conte.

Slavia Praga (4-4-2): Kolar 6,5; Ciufal 6, Kudela 6, Hovorka 6, Bonl 6; Soucek 6, Husbauer 6,5, Traoré 6, Stanciu 6,5; Masopoust 6, Olayinka 6. A disposizione: Markovic, Tecl, Zeleny, Provod, Skoda, Frydrych, Ysuf Helal. Allenatore: Trpisovsky

Arbitro: Buquet (Francia)

VAR: Letexier (Francia)

Ammoniti: Hovorka (S)

Espulsi:

Note: