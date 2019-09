CHAMPIONS LEAGUE DINAMO ZAGABRIA ATALANTA GOMEZ / In conferenza stampa, alla vigilia di Dinamo Zagabria-Atalanta, Alejandro Gomez è carico e pronto a dare il meglio, come i suoi compagni. Ecco le parole del 'Papu': "Giocare l'ultima gara del girone in Ucraina? Ne parlavo con mia moglie. Al Metalist non ho avuto la possibilità e giocare con questa maglia in Champions è fantastico e tornare in Ucraina sarà emozionante. Vogliamo portare in Europa quello che da tre anni facciamo in Italia. La società ha sempre lavorato bene, è un club modello, ma con il mister la mentalità è cambiata.

Si è vista una crescita incredibile e noi non vogliamo fermarci qui. Differenze con il pre-partita con l'? Non ne vedo molte, sinceramente. L'attesa è simile, quell'Everton era forte, come lo è la Dinamo, ma non ci sono grandi differenze. Se il mister mi fa giocare in tanti ruoli vuol dire che riesco a farne tanti e bene, ci sono alcune posizioni che mi esaltano, ma nelle ultime gare ho giocato in un modo per adattarmi anche al modo di giocare degli avversari.? Sono curioso di vedere come può reagire la squadra. Sono fortissimi, ma non so se è giusto definirli già qualificati".