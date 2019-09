Spal, ESCLUSIVO: osservatori in azione in Youth League

SPAL ESCLUSIVO AJAX LILLE / Non solo la Champions dei grandi nel mirino degli operatori di mercato. Come spesso accade, anche la Youth League offre spunti interessanti per rinforzare le rose in maniera lungimirante.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it , ad esempio, alcuni osservatori dellasono volati in Olanda per assistere ad. Una sfida dominata in lungo e largo dai giovani lancieri, che hanno battuto la squadra francese per 4-0 con le reti di Regeer, Unuvar, Hansen (nella foto in amichevole contro il Barcellona) e Rasmussen.