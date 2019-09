INTER SLAVIA PRAGA MAROTTA CONTE / Pochi minuti al debutto in Champions League per l'Inter contro lo Slavia Praga. Giuseppe Marotta, ad nerazzurro, racconta il momento della squadra e gli obiettivi in Europa. "Conte è un allenatore vincente - ha dichiarato a 'Sky Sport' - Alla Juve ha vinto tre scudetti anche se con una squadra diversa da quella di oggi. All'epoca l'impatto con la Champions fu difficoltoso. Poi dipende tutto da molte cose, stasera non conosciamo ancora bene il nostro valore, né quello degli avversari, le incognite non mancano. Abbiamo attuato una politica di cambiamento, è normale che su di noi ci sia curiosità.

Stiamo creando un buon modello, all'altezza dei nostri obiettivi. Testa della classifica? E' relativo, siamo ancora in una fase interlocutoria, ma la squadra sta rispondendo ai desideri dell'allenatore e di questo siamo contenti. Obiettivi in Champions? L'Inter è una società di grande blasone, con l'arrivo della famiglial'ambiente si è rivitalizzato. Gli obiettivi sembrano raggiungibili, ma sappiamo che il percorso in realtà è molto lungo. Poi è chiaro che scendiamo in campo sempre con l'aspettativa di fare il massimo. Stadio? Il dibattito è aperto. Sia l'Inter che ilvogliono comunque creare una struttura idonea per accogliere un grande numero di spettatori, deve essere la casa di entrambe, nei prossimi mesi va trovata una soluzione".