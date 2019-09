Calciomercato Serie A, Eder apre al ritorno

CALCIOMERCATO SERIE A EDER / Eder potrebbe tornare in Serie A. Lo ha dichiarato l'attaccante italobrasiliano, oggi allo Jiangsu Suning in Cina, in un'intervista a 'Sky Sport'.

"Sono stato 14 anni nel campionato italiano, mi sono trovato bene e la mia famiglia si sente italiana - ha spiegato - Penso ci sarà la possibilità di tornare. Ho avuto offerte quest'estate, ma alla fine sono rimasto in Cina perché qui per adesso sto bene. Vedremo in futuro".