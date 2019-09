Accordo Sky-Dazn, da venerdì parte il canale DAZN1: come vederlo

SKY DAZN1 / Ci siamo: da venerdì 20 settembre sarà disponibile sul bouquet Sky il canale DAZN1, al numero 209 del pacchetto satellitare. Il nuovo canale dell'emittente streaming fornirà, per gli abbonati a Sky, le tre partite a giornata di Serie A appartenenti alle slot di DAZN, due gare a giornata di Serie B e una selezione di gare di calcio internazionale. Si comincia col botto, per la Serie A, con il derby tra Milan e Inter di sabato sera alle 20.45. Ecco tutte le info per l'attivazione.

Il canale, come detto, sarà a disposizione degli abbonati Sky, aderendo alla promozione Sky-Dazn.

Gli abbonati da almeno tre anni, che hanno sottoscritto sia il pacchettoche quello, non avranno costi aggiuntivi. Per gli altri clienti Sky, costo dimensili invece dei canonici 9,99 euro, con i primi tre mesi gratuiti per chi ha Sky Calcio. Si può aderire all'offerta dall'area Fai da te del proprio abbonamento Sky, sul sito internet dedicato. Nella sezione 'promozioni', selezionando l'offerta a disposizione, si sceglierà il numero di telefono su cui ricevere via SMS il codice promozionale. La registrazione a DAZN è possibile anche cliccando qui.