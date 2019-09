Serie A, Giudice Sportivo dopo la 3a giornata: la decisione su De Paul

SERIE A GIUDICE SPORTIVO DE PAUL/ Pochi minuti fa è arrivata la decisione del Giudice Sportivo dopo la terza giornata del campionato di Serie A. Brutta botta per l'Udinese e per Rodrigo De Paul. L'argentino, colpevole dello schiaffo a Candreva di sabato sera, dovrà saltare tre gare.

Un turno invece per Davide Calabria, terzino destro del Milan, e per Mariusz Stepinski, centravanti del Verona di Juric. Tegola anche in casa Brescia che dovrà fare a meno di Daniele Dessena nella trasferta della Dacia Arena proprio contro l'Udinese orfana di De Paul.