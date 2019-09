CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC QATAR/ A pochi minuti dalla sfida dell'Artemio Franchi fra Fiorentina e Juventus, Fabio Paratici, CFO del club bianconero, ha praticamente annunciato la partenza di Mario Mandzukic verso il Qatar, ma l'affare non sembra ancora vicino alla conclusione.

Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Uno stallo sulla cessione dell'attaccante croato vicecampione del Mondo legato soprattutto alle richieste della Juventus per il giocatore, fra gli 8 e i 10 milioni di euro, mentre i club qatarioti sulle sue tracce, Al Rayyan e Al Gharafa, vorrebbero prendere Mandzukic con un esborso economico minimo. Proprio nelle ultime ore, come vi abbiamo riportato, i primi hanno superato i secondi, precedentemente favoriti per il tesseramento dell'ex giocatore di Bayern Monaco ed Atletico Madrid.

Intanto la Juventus, senza Mandzukic escluso dalla lista Champions, sta vivendo una vigilia di fuoco in vista della sfida contro l'Atletico Madrid del CholoSimeone, rematch dell'ottavo di finale della scorsa edizione della competizione europea.