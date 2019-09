DIRETTA DINAMO ZAGABRIA ATALANTA - L'Atalanta fa visita alla Dinamo Zagabria nella gara di esordio del gruppo C di Champions League. I bergamaschi di Gasperini vogliono centrare un risultato positivo al loro debutto sul più importante palcoscenico europeo, mentre i croati di Bjelica provano a far valere la loro maggior esperienza internazionale per partire con il piede giusto.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Maksimir' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

DINAMO ZAGABRIA (4-3-3): Livakovic; Stojanovic, Théophile-Catherine, Peric, Leovac; Ademi, Moro, Dilaver; Olmo, Orsic; Petkovic. All. Bjelica

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Masiello, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Gomez, Zapata. All. Gasperini