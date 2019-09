ATLETICO MADRID JUVENTUS CONVOCATI / Che Douglas Costa non fosse tra i disponibili per Madrid si sapeva, ma c'era attesa per la decisione di Sarri per Pjanic e Higuain, gli altri due acciaccati in casa Juventus: ebbene entrambi sono tra i convocati per l'esordio in Champions League.

Al Wanda Metropolitano i bianconeri potranno contare sia sulle geometrie del centrocampista bosniaco che sulla voglia di gol dell'argentino. Confermata la presenza di Danilo.

Ecco l'elenco completo dei convocati di Sarri per Atletico Madrid-Juventus: 1 Szczesny 4 De Ligt 5 Pjanic 6 Khedira 7 Ronaldo 8 Ramsey 10 Dybala 12 Alex Sandro 13 Danilo 14 Matuidi 16 Cuadrado 19 Bonucci 21 Higuain 24 Rugani 25 Rabiot 28 Demiral 30 Bentancur 31 Pinsoglio 33 Bernardeschi 77 Buffon