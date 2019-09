DIRETTA PSG REAL MADRID - Il Paris Saint-Germain ed il Real Madrid si affrontano nel big match della prima giornata del gruppo A di Champions League.

I campioni di Francia die gli spagnoli disono i grandi favoriti del girone e lo scontro diretto potrebbe essere già decisivo in chiave qualificazione agli ottavi e per il primo posto. Calciomercato.it vi offre il match del 'Parco dei Principi' in tempo reale.