CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA FIORENTINA FUTURO/ Intervenuto a margine della conferenza per una nuova partnership in casa Fiorentina, Joe, dirigente del club viola, ha parlato del futuro di Federico, esterno offensivo della squadra dinel mirino della Juventus: "Non credo abbia senso continuare ad insistere sui suoi termini. Lo lascerei in pace, ha un contratto con questa società e deve concentrarsi sulla Fiorentina".