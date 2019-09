CALCIOMERCATO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO MANCHESTER UNITED - Le sfide sono sempre piaciute a Cristiano Ronaldo e, non a caso, dopo nove lunghi anni di vittorie con la maglia del Real Madrid, ha deciso di lasciare i castigliani e la Spagna per accettare la proposta della Juventus di Andrea Agnelli. Al primo anno in bianconero, il portoghese ha messo in bacheca uno Scudetto e una Supercoppa Italiana, ma ha dovuto abbandonare la Champions League ai quarti di finale dopo il doppio confronto con l'Ajax del suo nuovo compagno di squadra de Ligt.

Quest'anno ci riproverà sotto la guida di un nuovo allenatore, Maurizio, ma questa potrebbe essere la sua ultima stagione in Italia. Ne è sicuro 'Diario Gol': secondo il portale spagnolo, Cristiano Ronaldo avrebbe manifestato la voglia di tornare in un suo vecchio club, il. I 'Red Devils' lo hanno lanciato nel calcio che conta, dopo averlo acquistato dalloClube de Portugal nel 2003, e potrebbero tornare alla carica nell'estate prossima per un colpo di altissimo livello che porterebbe nuovamente entusiasmo all'Old Trafford. Mancano davvero troppi mesi per poter ipotizzare qualcosa del genere, senza dimenticare che Ronaldo ha ancora un contratto lungo con la Juve, fino al 30 giugno 2022. Molto dipenderà da come andrà la stagione e da quali risultati raggiungerà la squadra bianconera, con l'aiuto di