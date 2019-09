INTER SPONSOR / Non soltanto il debutto in Champions: Jindong Zhang è arrivato in Italia per assistere l'esordio europeo dell'Inter di Conte ma anche per questioni di affari. Ad accompagnare il numero uno di Suning c'era anche Xu Jiayin, fondatore e presidente di Evegrande, uno dei gruppi cinesi più noti e ricchi.

I due hanno cenato insieme e, secondo quanto riferisce il 'Corriere dello sport', avrebbero parlato anche di una possibile sponsorizzazione dell'Inter da parte di Evergrande, gruppo tra l'altro proprietario del, allenato da Fabio. Il vertice è servito a gettare le basi per un accordo di sponsorizzazione: Evergrande potrebbe sostituire Pirelli come sponsor di maglia (l'attuale accordo scadrà nel 2021) con un incremento sostanzioso dell'attuale introito di 13 milioni di euro. Si parla di introiti da record: la più grande sponsorizzazione di maglia della storia della società nerazzurra.