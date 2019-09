JUVENTUS ERIKSEN MATUIDI UNITED / Intrecci in vista tra la Juventus e il Manchester United: i 'Red Devils' hanno dato il via libera a Solskjaer per un acquisto a centrocampo nel mercato di gennaio ed ora il manager norvegese guarda agli obiettivi possibili. Uno, già cercato in estate, è Christian Eriksen, in scadenza di contratto con il Tottenham: il danese però, corteggiato anche dalla Juventus, preferirebbe trasferirsi in Spagna.

Ma gli incrocio tra United e bianconeri non finiscono qui: come riferisce il 'Manchester Eveninig News', infatti, il Manchester non ha mollato la presa per Matuidi, anche lui già accostato al club in estate. Il francese però, da cedibile ha conquistato un posto da titolare cone, ad oggi, è difficile pensare ad un suo addio a stagione. Infine, altro nome buono per il Manchester United è quello di Luka: il croato, 'sogno' di mercato del Milan, ha la classe per far fare il salto di qualità agli inglesi ma anche un'età (come del resto) che mal si sposa con la strategia della società britannica.