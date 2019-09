ATLETICO MADRID-JUVENTUS CONFERENZA STAMPA SARRI CRISTIANO RONALDO SIMEONE CHAMPIONS - Esordio complicato per Maurizio Sarri in Champions League al 'Wanda Metropolitano': la Juventus se la vedrà con l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, una sorta di rivincita per gli spagnoli dopo la cocente eliminazione patita lo scorso anno agli ottavi di finale. Senza l'infortunato Douglas Costa, l'allenatore bianconero dovrà valutare anche le condizioni di Pjanic e Higuain: Calciomercato.it segue in diretta la conferenza stampa della vigilia di Sarri.

PJANIC - "E' a disposizione, lo staff lo ha messo a disposizione, si è allenato regolarmente ed è uno dei giocatori a disposizione. Valuteremo se partirà dall'inizio o meno, ma è a completa disposizione".

POSSESSO PALLA - "Non vorrei che Matuidi e Khedira vengano sottovalutati. Sono due giocatori importanti e forti. Però non bisogna dimenticare che sono ragazzi che vanno rimessi nelle condizioni ideali. Sami ha avuto diversi infortuni e poi abbiamo Rabiot che anche lui ha avuto alcuni problemi".

ASPETTATIVE - "Non corriamo il rischio di sentire troppe aspettative. Ci sono manifestazioni in cui l'obiettivo è vincere, ma vale per dieci squadre, forti come noi.

In questo momento storico non mi sembra neppure che il calcio italiano sia al top. Dobbiamo affrontare il livello di queste partite con grande determinazione, ma anche con leggerezza per affrontare al meglio le gare, senza essere assillati da una fobia che non è logica. Anche se l'obiettivo deve essere quello di provare a vincere".

RAFFRONTO CON ESTERO - "Il calcio è uguale ovunque, ma ci sono differenze. Da noi prendere gol è un dramma settimanale, altrove basta mettere la palla al centro e lavorare per pareggiare. Il nostro non è il calcio più qualitativo d'Europa, ma resta uno dei più difficili. Dopo un anno all'estero ho visto che gli allenatori italiani hanno un livello altissimo".

CONTE - "Non ho pensato nulla perché non ho sentito nulla. Volevo festeggiare il compleanno di mia moglie in pace. Non penso nulla. Penso che a Conte sia stato riferito qualcosa di errato, il mio commento riguardava noi, la differenza vista nella gara contro il Napoli e quella contro la Fiorentina. Mi sono riferito a gare nostre, se Antonio ha risposto gli è stato riferito qualcosa di sbagliato".

ATLETICO - "Combattere con le squadre inglesi è difficile. L'Atletico ha perso un giocatore straordinario, ma ne ha preso uno altrettanto straordinario. E ho visto giocatori che stanno avendo la maturità giusta, come Saul. Se la possono giocare con tutti, hanno giocatori di grande livello. Possono vincere con tutti, ma in Champions oltre alla forza mentale, tecnica e tattica serve anche fortuna. Andare fino in fondo è difficile per tutti".