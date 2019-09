ATLETICO MADRID JUVENTUS CHAMPIONS LEAGUE FORMAZIONI / Il debutto della Juventus in Champions League si avvicina, anche se la partita con la Fiorentina ha lasciato in eredità più di qualche preccupazione a Sarri. Per la prestazione, la condizione fisica e gli infortuni. Stamattina, però, il tecnico bianconero ha potuto tirare un sospiro di sollievo nell'allenamento di rifinitura. Miralem Pjanic, infatti, ha lavorato con il gruppo e quindi sembra definitivamente recuperato per la sfida di domani al 'Wanda Metropolitano'.

Il brasiliano, invece, fa parte degli assenti nella seduta di questa mattina, insieme a Chiellini, De Sciglio, Emre Can e Mandzukic: nessuno di loro, per motivi differenti, farà parte della spedizione madridista. Ma in ogni caso Pjanic ci sarà e questa è decisamente una bella notizia per Sarri. Per Simeone, invece, la conferma negativa arriva dalle condizioni di Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo, che sarebbe stato il grande ex del match, non si è allenato oggi ed è ancora alle prese con una distorsione al ginocchio. Ci sarà regolarmente Thomas, che ha recuperato dagli acciacchi che lo hanno tenuto in panchina dell'ultima di campionato.