MILAN AGENTE KESSIE / Fa ancora molto rumore il brutto episodio di Verona-Milan con i presunti cori discriminatori segnalati nei confronti di Franck Kessie e smentiti dal club veneto che ha diramato un nuovo comunicato che ha scatenato notevoli polemiche. Tra queste, la netta presa di posizione dell'agente del centrocampista rossonero, George Atangana, che ai microfoni di 'Repubblica' attacca: "Ho trovato inaccettabile il comunicato del Verona, vergognoso.

Smentisce i fatti e conferma la tendenza a considerare normale ciò che non lo è affatto. Non vedo alcuna vera volontà, in Italia, di affrontare e risolvere il problema, come invece accade in altri Paesi europei. [...] Ho la sensazione che non ci sia la volontà di intervenire sul serio. Così ci sono giovani calciatori, vittime di razzismo, che preferiscono lasciare l'Italia. È anche un danno per il movimento calcistico italiano, proprio nel periodo in cui qualche campione straniero è di nuovo attirato dal calcio italiano. Non credo che Cristiano Ronaldo sia contento, se vede Matuidi insultato. Io conosco personalmente ragazzi francesi che non vogliono venire in Italia per via del razzismo".