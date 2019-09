INTER GODIN / Tra i tanti investimenti milionari dell'Inter c'è stato anche un acquisto che però arrivato a parametro zero, ma che nel breve termine darà tanto a Conte. Diego Godin ha portato ai nerazzurri qualità, carisma e grandissima esperienza: l'uruguaiano è uno dei top player europei in difesa, per la Serie A è stato un grande colpo. Intanto l'ex centrale dell'Atletico Madrid si è raccontato all'interno del Match Program dell'Inter uscito a poche ore dalla sfida in Champions contro lo Slavia Praga.

"E' la gente che fa grande un club, l'energia che si crea tra squadra, allenatore, società e tifosi è fondamentale - le parole di Diego Godin -.

Ho iniziato attaccante, poi mi sono spostato a centrocampo e infine ho trovato la mia dimensione in difesa. Il difensore, come il portiere, vede tutto il campo e ha una grande responsabilità: deve trasmettere sicurezza. Questo è un po' il mio modo di interpretare il ruolo: pensare alla squadra, al bene collettivoPoi c'è anche l'istinto che mi porta a spingermi in area avversaria sui calci piazzati. Vado sempre al massimo". Soprattutto in campo europeo, la grande esperienza diaiuterà molto l'Inter: "Voglio sempre giocare al meglio e aiutare la squadra dentro e fuori dal campo. L'esperienza non è un titolo, si conquista vivendo le situazioni. Dico sempre:o si vince o si impara. Il calcio non è matematica: due più due non fa sempre quattro. Solo stando concentrati al 100% si può arrivare anche un decimo di secondo prima dell'avversario. E ogni decimo di secondo guadagnato è necessario per vincere, soprattutto per una squadra intensa, ordinata e strutturata come la nostra".