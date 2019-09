Psg, UFFICIALE: ridotta la squalifica di Neymar

PSG SQUALIFICA NEYMAR / Il Paris Saint-Germain riavrà Neymar in Champions League con un turno di anticipo.

È la decisione della Court of Arbitration for Sport che ha parzialmente accolto il ricorso presentato dal giocatore e dal club parigino dopo la squalifica di tre giornate comminata in seguito alle frasi rivolte all'arbitro del match contro il Manchester United sui social. Il brasiliano, quindi, vede ridursi lo stop ae tornerà a disposizione per la gara col Club Brugge del 22 ottobre.