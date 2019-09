NAPOLI LOZANO INTERVISTA / Nonostante l'arrivo negli utimi giorni di calciomercato, Horving Lozano si è già calato molto bene nella nuova realtà del Napoli. Grande dimostrazione è stato il gol messo a segno contro la Juventus e l'ottima prestazione anche con la Sampdoria di sabato. Il messicano deve salire di condizione, ma è sulla strada giusta: "Sono molto felice di essere qui e di poter giocare con questa maglia.

L'affetto della gente è stato qualcosa di meraviglioso e con la mia famiglia ci stiamo ambientando bene".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

L'ex attaccante del PSV Eindhoven ha parlato a 'ESPN': "Stare nello spogliatoio è come essere in famiglia, ho la fortuna di potermi confrontare ogni giorno con persone fantastiche. Ho legato molto coi compagni che parlano lo spagnolo, ma anche con Mertens e Insigne". Lozano ha poi parlato anche del debutto al 'San Paolo' e la sfida di Champions con il Liverpool: "Mi avevano anticipato qualcosa dell'atmosfera che si respira ogni volta allo stadio, ma non pensavo che fosse così emozionante viverla. Domani (oggi, ndc) sarà una gara molto difficile, giocheremo contro i campioni in carica. Anche noi, comunque, siamo una squadra completa, con tanta qualità. Dovremo essere bravi a rispettare le indicazioni dell'allenatore".