La Juventus è parsa un po' sulle gambe nel match contro la Fiorentina pareggiato 0-0, un po' come era successo anche nel secondo tempo della sfida col Napoli. Tra le possibili spiegazioni c'è anche la preparazione estiva che i bianconeri hanno vissuto in giro per l'Asia. Anche quest'anno l'International Champions Cup ha visto in campo tutti i top club europei, a cui vengono garantiti sostanziosi introiti che vengono poi investiti anche sul calciomercato.

Le tournée, però, rappresentano spesso un ostacolo per gli allenatori, come Maurizioche in tempi non sospetti ha sottolineato la necessità di lavorare in maniera fluida in Italia.

Come riporta 'Tuttosport', però, la prossima estate il tecnico toscano potrebbe sorridere. A giugno, infatti, ci saranno gli Europei che vedranno coinvolti i cambioni delle big, che quindi salterebbero la tournée di luglio tra America e Asia con i proprio club. In questo modo l'appeal dell'ICC crollerebbe e proprio per questo si starebbe pensando di fermarsi un anno. Una notizia che farebbe felicissimo lo stesso Sarri, che quindi avrebbe la possibilità di lavorare senza doversi spostare tra una città all'altra per giocare ogni tre giorni passando tante ore in aereo. Un'estate che tornerebbe quella tradizionale, magari con un ritiro in montagna non lontano da Torino o una preparazione svolta interamente nelle strutture della Continassa. Il tecnico toscano, così come anche Conte e l'Inter, spera.

