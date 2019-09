CHAMPIONS LEAGUE INTER SLAVIA PRAGA NAPOLI LIVERPOOL FORMAZIONI TV CALCIOMERCATO / Comincia finalmente la Champions League. Il più prestigioso torneo continentale per club inizierà questa sera e ad aprire le danze sarà l'Inter di Antonio Conte che scenderà in campo a San Siro alle 18.55. Avversario lo Slavia Praga, sulla carta vittima sacrificale di un girone che vede anche Borussia Dortmund e Barcellona. Alle 21 toccherà invece al Napoli, l'altra italiana impegnata in giornata, che ritroverà, come lo scorso anno, il Liverpool. La sfida, insieme a Borussia Dortmund-Barcellona, è indubbiamente il big match della serata. Andiamo a fare il punto a poche ore dal fischio d'inizio su quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni delle due gare e su tutte le ultime: dal calciomercato a dove saranno trasmesse in tv. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Inter-Slavia Praga e Napoli-Liverpool: le ultime sulle formazioni

Insieme a Lione-Zenit, Inter-Slavia Praga sarà la prima gara della fase a gironi della Champions League 2019-2020. Per i nerazzurri obbligatori i tre punti contro l'avversario più debole del girone. E Antonio Conte è intenzionato a giocarsi le proprie chance schierando in attacco Lukaku e Lautaro Martinez. L'argentino sarà alla prima da titolare in Champions League, mentre il belga ha recuperato dal problema alla schiena e sarà regolarmente in campo. Lukaku e Lautaro sono certi del posto, ma non altrettanto si può dire di Diego Godin: l'uruguayano sarà in panchina dopo aver giocato l'intera gara con l'Udinese di rientro dall'infortunio. Al fianco di Skriniar e De Vrij ci sarà infatti D'Ambrosio. A centrocampo torna Vecino, mentre a destra dovrebbe debuttare Lazaro. Tra i cechi attenzione soprattutto a Soucek e a Stanciu, che giocherà trequartista alle spalle dell'unica punta Skoda.

Inter-Slavia Praga, le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Lazaro, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Martinez, Lukaku. All. Conte

Slavia Praga (4-2-3-1): Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Boril; Soucek, Husbauer; Masopust, Stanciu, Olayinka; Skoda. All.

Trpisovsky

In casa Napoli si respira aria di rivincita visto che ancora brucia l'eliminazione subita nella scorsa fase a giorni, ma Carlo Ancelotti non ha ancora sciolto tutti i dubbi legati alla formazione che sfiderà il Liverpool. Lozano sembra essere favorito in attacco per affiancare Mertens, ma Llorente resta in corsa per giocarsi una maglia da titolare. Certo il rientro al centro della difesa di Manolas, con Maksimovic che però potrebbe essere dirottato a destra, come già accaduto più volte la scorsa stagione. Tra gli undici di partenza rientreranno anche Allan e Insigne: a fare loro posto dovrebbero essere Zielinski ed Elmas. Per il Liverpool confermato il tridente Salah-Firmino-Mane. A centrocampo è ballottaggio tra Oxlade-Chamberlain ed Henderson, in porta ci sarà Adrian visto l'infortunio di Alisson.

Napoli (4-4-2): Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Lozano, Mertens. All. Ancelotti

Liverpool (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Manè. All. Klopp

Inter-Slavia Praga e Napoli-Liverpool: dove vederle in tv

La gara tra Inter e Slavia Praga sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo. Invece Liverpool-Napoli sarà visibile anche in chiaro su Canale 5 oltre che sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport 252. Sarà possibile seguire l'incontro in diretta streaming sulla piattaforma Skygo e su Mediaset Play.

Calciomercato, Inter-Slavia Praga e Napoli-Liverpool: il punto

Non solo campo però, perché non mancheranno spunti e ultime sul calciomercato. I nerazzurri avranno modo di valutare il nuovo acquisto Lazaro, alla prima in maglia Inter, ma diverse società potrebbero tenere gli occhi su San Siro per valutare al meglio i talenti dello Slavia Praga. In primis Tomas Soucek, 24enne mediano, accostato all'Atalanta e soprattutto alla Fiorentina. Ma la stessa Inter ha seguito in passato Nicolae Stanciu, 26enne trequartista romeno, che era finito anche nel mirino del Milan. Per lui stasera a San Siro sarà indubbiamente un bel banco di prova. Gli occhi della Premier League guarderanno invece con attenzione a Napoli: le big inglesi non hanno mai smesso di seguire Koulibaly, ma attenzione anche all'interesse per Zielinski e Fabian Ruiz. Lo stesso Liverpool in passato aveva seguito il polacco, ma ora sembra che l'interesse sia svanito, come raccontato da Paul Gorst in esclusiva a Calciomercato.it.