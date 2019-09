NAPOLI LIVERPOOL CHAMPIONS / Napoli contro Liverpool, ancora una volta: l'incrocio si ripete dopo la doppia sfida dello scorso anno che lasciò gli azzurri con l'amaro in bocca e lanciò i 'Reds' verso la conquista della Champions. Ancelotti sfida nuovamente Klopp nella prima giornata della fase a gironi dell'edizione 2019/2020 della massima competizione continentale e Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Paul Gorst, giornalista di 'Liverpool Echo', in trasferta in Italia per seguire la squadra inglese.

INFORTUNI - "L'assenza di Alisson è un duro colpo per il Liverpool. Per me il brasiliano è il miglior portiere del mondo e la sua assenza sarebbe un problema per qualsiasi squadra. Il suo sostituto - Adrian - è comunque abbastanza affidabile: ha commesso un errore a Southampton quando i 'Reds' hanno vinto 2-1 ma si è comunque comportato bene nelle altre gare. Per gli altri infortunati, il Liverpool non è molto preoccupato: Keita non sarebbe comunque partito titolare, è scomparso da maggio e c'è preoccupazione per i troppi infortuni subiti da quando è in Inghilterra".

PARTENZA SPRINT - I Reds hanno avuto una grande partenza con 5 vittorie in campionato il trionfo in Supercoppa europea, un rendimento che rende la squadra di Klopp tra le favorite anche per questa Champions: "Con le due finali consecutive e il trionfo della scorsa stagione, potresti pensare che il Liverpool non è tra le favorite: squadre come Barcellona, Real Madrid e Juventus hanno qualcosa da dimostrare, ma credo che Reds e Manchester City siano le due migliori squadre d'Europa in questo momento.

Se il Liverpool gioca come può, non c'è motivo per non credere ad un'altra vittoria in Champions. Per la Premier invece è presto: sarà una gara più combattuta".

VAN DIJK VS KOULIBALY - Napoli-Liverpool è anche van Dijk contro Koulibaly, la sfida tra due dei difensori più forti al mondo: "Sarà un duello affascinante. Ogni volta che guardo Koulibaly sono impressionato: forte, veloce, fisico, bravo anche tecnicamente, un difensore fantastico. E van Dijk, cosa altro si può dire? E' un potenziale vincitore del Pallone d'Oro, il miglior difensore del mondo per me".

POLEMICHE PER COMUNICATO LIVERPOOL - Ha fatto discutere un comunicato del Liverpool in cui si mettevano in guardia i tifosi sui pericoli della trasferta a Napoli. Paul Gorst a riguardo dice: "E' la mia prima volta a Napoli e la seconda in Italia, non posso sbilanciarmi. Le zone dove sono stato ieri sera sono fantastiche e la gente era entusiasta di parlare della partita e di calcio in generale. Napoli, come Liverpool, adora la sua squadra".

ANCELOTTI - "La storia tra Ancelotti e Liverpool è leggendaria: due finali di Champions League con la storica finale di Istanbul del 2005 quando il Liverpool ha rimontato il 3-0 in sei minuti. Il tecnico ha ottenuto la sua vendetta nel 2007 anche se la squadra del Liverpool era migliore. Ora sarà pronto a fermare di nuovo i Reds, ne sono sicuro".

Calciomercato Napoli, Liverpool su Zielinski e Fabian Ruiz: Gorst dice no

ZIELINSKI E FABIAN RUIZ - Infine il mercato, con il passato interesse per Zielinski e le voci attuali su Fabian Ruiz: "Per il polacco c'era stato interesse nel 2016, non credo che oggi il Liverpool abbia intenzione di presentare un'offerta. Così come non credo che ci sia un reale interesse per Fabian Ruiz: non mi aspetto un'offensiva per lui".