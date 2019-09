NAPOLI LIVERPOOL FORMAZIONI / Sarà rivoluzione o no? Il Napoli riceve i campioni in carica del Liverpool al 'San Paolo' e attorno alle certezze Meret, Manolas, Koulibaly e Callejon fa ruotare tante possibili soluzioni alternative e ballottaggi che saranno risolti solo all'ultimo. A partire dalla difesa, dove a sinistra Ghoulam è in leggero vantaggio su Mario Rui e dall'altra parte potrebbe vedersi Maksimovic.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-LIVERPOOL

A far densità a centrocampo ecco Allan e Fabian Ruiz, ma attenzione all'ipotesi di un possibile inserimento di Zielinski tra le linee.titolare a sinistra proverà a far male ancora una volta a Klopp, mentre davanti in coppia con Mertens c'è la tentazioneche potrebbe scavalcare Llorente.

Napoli (4-4-2): Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Lozano, Mertens. All. Ancelotti

Liverpool (4-2-3-1): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Manè. All. Klopp