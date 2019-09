CALCIOMERCATO ATALANTA GASPERINI PERCASSI SKRTEL / Domani è il giorno della storia per l'Atalanta che scenderà in campo per la prima volta in Champions League. Intanto il presidente Antonio Percassi, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' ha parlato anche di Gasperini e molto altro: "Gasperini a vita? Io firmerei adesso. Impossibile? Non lo so, ma ogni anno ci si conosce meglio anche se qualche volta si litiga: fa parte del gioco, non ti fa mai adagiare.

Come fa lui con i giocatori. Su Ilicic e Zapata abbiamo fatto subito muro: non entriamo in trattativa, ce li teniamo. Grande segnale e grande investimento, invece di pensare a monetizzare. Su Trincao dissi una bugia, altrimenti non finiva più… Poi non è arrivato, e Barrow semmai andrà a giocare più avanti: vediamo come va da qui a gennaio e dove saremo".

SKRTEL - "Rescissione? Skrtel è un bravo ragazzo, ma era triste: lo vedevi in sofferenza perché la moglie non voleva venire qui".