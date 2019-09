INTER SLAVIA PRAGA PROBABILI FORMAZIONI / Tutto pronto per il debutto in Champions League dell'Inter che dopo le tre vittorie consecutive in campionato si presenta al meglio sul palcoscenico europeo. In un 'San Siro' come al solito gremito di tifosi, i nerazzurri di Antonio Conte ospitano lo Slavia Praga, campioni in carica in Repubblica Ceca.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SLAVIA PRAGA

Per Conte, la buona notizia è il completo recupero di Romeluche ha smaltito il problema alla schiena che lo aveva frenato contro l'Udinese ed affiancherà Lautaro Martinez in attacco. Torna Vecino al posto di Barella a centrocampo, mentre Godin dovrebbe riposare lasciando spazio a D'Ambrosio. Curiosità, poi, per il debutto di

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Lazaro, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

Slavia Praga (4-2-3-1): Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Boril; Soucek, Husbauer; Masopust, Stanciu, Olayinka; Skoda. All. Trpisovsky