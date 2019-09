Brescia, telefono rovente: Cellino avverte Corini dopo il ko

BRESCIA CELLINO CORINI / Da un Brescia praticamente perfetto alla clamorosa rimonta, dal 3-1 al 3-4, tutto in pochi minuti.

Il ribaltone subito in casa contro ilha subito infiammato il patron delle 'Rondinelle', Massimo, che secondo 'La Gazzetta dello Sport' avrebbe quindi telefonato in nottata al tecnico Eugenioper analizzare l'incontro ed avvertirlo che altre sconfitte maturate in questo modo non intende vederle. Corini è alla guida della formazione ormai da un anno.