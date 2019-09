INTER MORATTI SENSI / Proprietà, dirigenza al completo e anche il grande ex presidente, Massimo Moratti. I massimi vertici dell'Inter a cena a Milano alla vigilia del debutto in Champions League, occasione per incontrarsi tutti insieme e fare il punto sulla nuova Inter che prende forma.

Al termine, proprio l'ex patron Massimo Moratti si sofferma brevemente ai microfoni dei cronisti presenti e racconta: "Gli Zhang sono molto gentili, sia il papà che Steven, e ci tengono molto, sono felice della situazione. Se mi hanno fatto venire voglia di rientrare? No (ride, ndr). Sono molto impressionato dae dall'allenatore, credo ci siano le basi per far bene. Credo che nessuno se l’aspettasse così forte (Sensi, ndr), ha dato una velocità di un certo tipo alla squadra: è un po' uno. Ha cambiato i meccanismi della squadra".